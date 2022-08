夏洛特小公主孖辮Look偕父母睇泳賽　表情多多可愛俏皮【多圖】

英國夏洛特小公主昨日(2日)與父母、英國劍橋公爵伉儷威廉王子和凱特到伯明翰出席英聯邦運動會,觀看游泳、曲棍球等賽事,又參與互動學習體驗活動。夏洛特以孖辮Look現身,與父母到Sandwell Aquatics Centre觀看游泳比賽時,坐在看台的夏洛特表情豐富,時而眼仔碌碌,時而瞇眼托腮,又把玩辮子,盡現可愛俏皮的樣子。

Thank you Birmingham!

Athletes, mascots and an amazing atmosphere…. an unforgettable day for all of us at #B2022! pic.twitter.com/OF7YWcUYoL

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 2, 2022