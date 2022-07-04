消費券2022｜沙田新城市廣場「夏日消費券獎賞」　消費滿指定金額送商戶電子禮券　8月7日電子消費滿$500抽獎贏禮品

沙田新城市廣場即日起至9月30日推出「夏日消費券獎賞」，透過AlipayHK、BoC Pay、八達通、 PayMe、Tap & Go 拍住賞或WeChat Pay HK六個消費券支付平台消費滿指定金額，即可獲贈商戶電子禮券，最高單日回贈$5120。另外，於8月7日至9月6日成功參加「夏日消費券獎賞」，即可獲得「獎上獎通行證」一張，憑通行證於9月7至30日，以電子消費於場內服裝及美容商戶單日滿$1200，即可獲贈city'super $50現金券，名額有限，先到先得。

新城市廣場亦聯同HomeSquare，於8月7日推出「消費雙重幸運大抽獎」，單一電子消費滿$500，即可參與「即抽即中獎」活動一次，贏取第一重豐富禮遇。凡參加抽獎活動的客人更會自動進入終極大抽獎，贏取名貴房車、Dyson家電及名錶等。此外，商場聯同指定電子支付平台推出更多回贈禮遇及獨家電子消費優惠，場內逾50間指定商戶更額外送電子消費券優惠折扣，購物盛夏更精彩。

沙田新城市廣場「夏日消費券獎賞」

推廣期：即日至9月30日

換領時間：10:00am-10:00pm

換領地點：沙田新城市廣場1期4樓及3期1樓The Point會員專櫃

註：資料以主辦方公布為準

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