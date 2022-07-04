K11 MUSEA Art Karnival　全港首個幻覺蛋糕館、逾20件世界級藝術作品免費睇｜好去處

K11 MUSEA年度藝壇盛事Art Karnival由即日起至9月11日舉行，超過20件全球知名藝術家的精彩作品在各樓層展示。焦點包括北京時裝攝影師黎曉亮首個展覽「三個展」，展示「回到黑色」、「北京公寓」及「孤獨星球」3個系列，探索攝影與人的三種距離，大家可到地庫2樓Garage展區，利用嘗試還原「回到黑色」拍攝場景的互動攝影裝置，拍下別具風格的黑白照留念；全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」則展示由幻覺蛋糕藝術大師Alison Chan打造的日常物品造型蛋糕，Alison更會不定時到現場挑選在場參加者，一同參與「切蛋糕」儀式，驗證蛋糕真偽。

日本藝術家鹽田千春、加拿大雕塑家David Altmejd、美國概念藝術大師John Baldessari等的作品也於Art Karnival展出，訪客可報名參加免費藝術導賞團或透過「K11 HK」App參加線上導賞，探索作品的故事與藝術家的靈感來源，以及享受360度虛擬藝術體驗。

K11 MUSEA Art Karnival

日期：即日起至9月11日

時間︰10:00am-10:00pm

地點：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA

詳情︰www.k11musea.com

Art Karnival藝術導賞團

日期︰即日起至9月11日

時間︰11:00am-10:00pm

地點︰尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA地下Koncierge

費用︰免費

導賞團報名詳情︰bit.ly/3Q9ESoH

註︰資料以主辦方公布為準

其他好去處︰

甲蟲王國大冒險@將軍澳中心

尖沙嘴LCX「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽

中環街市 x BANDAI 逾200部扭蛋機+海賊王主題區

KUMAMON熊本熊ｘ元朗YOHO MALL

新城市廣場 x Keigo七大打卡點 戶外平台Fun Park三主題園區影靚相

Summer Skycation@MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場

短片：「The Dessert Museum」香港站@將軍澳東港城

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm