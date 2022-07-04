消費券2022｜小米「8月消費券賞」限定產品低至五折 單筆消費滿$1000賞$1000現金券
文章日期：2022年08月04日
小米香港「8月消費券賞」帶來多重優惠。由8月7日起推廣期間，mi.com及小米之家限定產品低至五折，以及推出限時購物禮遇。另外，每單筆消費滿$1000，即賞$1000現金券，所有消費更可賺兩倍小米積分。
小米香港「8月消費券賞」
推廣期：8月7日至15日（mi.com）、8月7日至21日（小米之家）
註：資料與價錢以主辦方公布為準
消費券2022 優惠資訊：
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