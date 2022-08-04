Affordable Art Fair藝術展@會展 從當代藝術品感受香港｜好去處
文章日期：2022年08月04日
第九屆香港Affordable Art Fair 8月4日至7日在香港會議展覽中心舉行，展出逾千件本地及國際當代藝術品。今年特別推介由Jonathan Jay Lee策展的「Young Talent Hong Kong x Next Gen」項目，26名香港藝術家以眼中的香港、香港人、香港日常、香港遊樂場等為靈感創作。
部分藝術家簡介：
Jonathan Jay Lee──現居香港的美籍台灣藝術家，為是次展覽特別創作《City Pop》燈箱藝術裝置，以香港市民日常日活為主題，呈現他對這片土地的情感。
Steven John Ho──在香港長大，以諷刺幽默和流行文化作主題，混搭虛擬角色和現實場景建築，創作富有故事性的漫畫式插畫作品。
Kristy Hon──香港插畫家，認為藝術是一種治癒方式，能撫慰忐忑不安的心靈，作品往往能激發內心的童真。
何慧恩（Sophia Hotung）──歐亞混血兒，作家兼插畫家，為是次展覽特別創作《The Hong Konger Wall》。搜集逾百幅香港市民上載的側面及手指作出心形的相片，繪畫成畫，呈現在寬6米x高3米的牆上。
Affordable Art Fair 2022
8月4日 4:00pm-8:00pm（開幕之夜）
8月5日 11:00am-8:00pm
8月6日 10:00am-7:00pm（家庭時段︰10:00am-12:00nn）
8月7日 10:00am-6:00pm（家庭時段︰10:00am-12:00nn）
地點︰香港會議展覽中心
門票：$165（65歲以上長者或全日制學生：$120）
開幕之夜及通行證：$300
家庭時段（2人或以上）：$150
其他好去處︰
新城市廣場 x Keigo七大打卡點 戶外平台Fun Park三主題園區影靚相
Summer Skycation@MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場
短片：「The Dessert Museum」香港站@將軍澳東港城
活動情報：bit.ly/3mBqY1T
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