太古廣場 x Smiley 50周年　期間限定遊樂場打卡兼玩遊戲｜商場好去處

Smiley及太古地產今年踏入50周年，太古廣場即日起至8月21日打造Smiley遊樂場，設置多個打卡點，包括「氹氹轉」及滑梯，更可挑戰「Time to Dance」互動跳舞電子遊戲，以及購買Smiley 50周年系列限定商品，延續快樂。另外，太古廣場推出購物優惠禮遇，即日累積指定電子消費金額，可獲贈Smiley 50周年紀念商品及購物禮券。

Smiley遊樂場@太古廣場

日期：即日至8月21日

時間：上午10時至晚上8時

地點：太古廣場LG1層Garden Court

詳情：www.pacificplace.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

其他好去處︰

甲蟲王國大冒險@將軍澳中心

尖沙嘴LCX「Pokémon TCG消失的異世神殿」展覽

KUMAMON熊本熊ｘ元朗YOHO MALL

新城市廣場 x Keigo七大打卡點 戶外平台Fun Park三主題園區影靚相

Summer Skycation@MIKIKI、卓爾廣場、錦薈坊、寶怡商場

短片：「The Dessert Museum」香港站@將軍澳東港城

葵興life@KCC日本納涼祭

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

更多好去處：bit.ly/3bOloGY

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm