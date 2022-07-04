消費券2022｜city'super「消費券加碼賞」　會員買city'super或LOG-ON $1000購物券　獲贈$100電子禮券

City Super集團8月7日至9月6日推出「消費券加碼賞」。（圖片由相關機構提供）

City Super集團8月7日至9月6日推出「消費券加碼賞」。（圖片由相關機構提供）

city'super及LOG-ON於8月7日至9月6日推出「消費券加碼賞」，super e會員購買city'super或LOG-ON港幣$1000購物禮券，並以AlipayHK、八達通、Tap & Go 拍住賞或WeChat Pay HK付款，可獲贈$100電子禮券乙張，最多可享高達$500獎賞。【8月7日開始，申請成為super e會員詳情：bit.ly/2XANi2o】

AlipayHK購物獲折扣優惠

另外，以AlipayHK使用消費券，亦可享一系列精彩限定禮遇，包括於city'super單一消費淨值滿$800可獲$60折扣優惠、於LOG-ON單一消費淨值滿$400可獲$30折扣優惠等。

City Super「消費券加碼賞」

推廣期：8月7日至9月6日

網址：www.citysuper.com.hk

註：資料與價錢以主辦方公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3bkO0ba

消費券著數情報：bit.ly/3OKZu5Y

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