下午茶之選｜AMMO X Rockit　歎下午茶送五個裝樂淇蘋果

金鐘西餐廳AMMO首次聯乘新西蘭蘋果品牌Rockit，即日起至10月31日推出「樂淇蘋果盛宴」主題二人下午茶套餐，以樂淇蘋果入饌製作多款鹹甜美點。4款鹹點包括醃製甜酸蘋果的薯仔煙肉沙律三文治、蘋果啫喱鵝肝慕絲多士、日式蘋果咖哩酥及風乾巴馬火腿伴哈密瓜；甜點則有雲呢拿慕絲蘋果、蘋果金寶、蘋果玫瑰水信玄餅及芝士焦糖布丁吉士撻。英式鬆餅配以凝脂忌廉和自家鮮製蘋果醬。AMMO亦特別調製「Apple Delight」氈酒雞尾酒及蘋果伯爵茶供客人另點，每個客人歎下午茶更可獲贈五個裝樂淇蘋果乙筒，數量有限，送完即止。

另外，AMMO「樂淇蘋果盛宴」主題二人下午茶套餐提供精緻外賣版，須至少一天前於網站或致電訂購，截單時間為每天下午4時。

AMMO X Rockit「樂淇蘋果盛宴」主題二人下午茶套餐

供應期：即日至10月31日

供應時間：3:00pm-6:00pm

價錢：兩位$438，加$68可品嘗「Apple Delight」雞尾酒或「蘋果伯爵茶」一杯（另設加一服務費）

地址：金鐘正義道9號亞洲協會香港中心AMMO餐廳

訂座電話：2537 9888

網址：www.ammo.com.hk/shop

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

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