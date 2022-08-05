馬來西亞榴槤節@唯港薈　10月加開最後6場　歎榴槤自助餐贏唯港薈免費住宿｜美食情報

第四屆馬來西亞榴槤節反應熱烈，唯港薈（Hotel ICON）宣布於10月加開最後6場（10月1、2日、9日、15日、16日及23日）。屆時將舉行共17場榴槤自助早午餐，展現「果王」多重風味。每名客人除了可獲一個盛載馬來西亞精美產品的福袋，更可享用一份貓山王榴槤紅棗白玉鮑魚燉湯、貓山果王沙律黃金玉帶及馬來西亞榴槤果肉拼盤。果肉拼盤共有5款不同品種的榴槤（小童可享2款），分別是頂級D197貓山王、高山XO、D163葫蘆、D88小甜甜以及首次引入香港的神秘品種。其他榴槤菜式以自助形式供應，包括D24榴槤酥炸紫菜糯米雞卷、避風塘榴槤豆腐、榴槤椰絲排骨等。榴槤甜點則以貓山王及D24製作而成，包括有必吃的馬來西亞榴槤雪糕、榴槤糯米飯、榴槤芝士餅等。

另外，有「榴槤王子」之稱的酒店行政總廚何偉誠師傅更會於每一場的早午餐擔任星級司儀，透過問答環節為賓客介紹馬來西亞及當地榴槤特色，並即場舉辦大抽獎活動，送出禮品包括唯港薈免費住宿（指定日子）、餐飲禮券、原個新鮮榴槤等。

馬來西亞榴槤節2022@唯港薈

加開日期：10月1、2日、9日、15日、16日、23日

時間: 11:45am-3:00pm

地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈1樓Silverbox宴會廳

價錢：成人$858；小童（3至11歲）$538（另設加一服務費）

查詢或預訂：3400 1388或book.restaurant@hotel-icon.com

網上預訂：dining.hotel-icon.com

詳情：www.hotel-icon.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm