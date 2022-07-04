消費券2022｜恒基地產七大商場「夏日購物3倍Fun」　H·COINS會員累積消費滿$1000送戲院禮券（新都城中心2期及3期、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊）

恒基地產旗下七大商場（MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊）於8月12日起推出「夏日購物3倍Fun」，為H·COINS會員帶來三重著數獎賞。（圖片由相關機構提供）

恒基地產旗下七大商場（MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊）於8月12日起推出「夏日購物3倍Fun」，為H·COINS會員帶來三重著數獎賞。第一重賞：每次累積消費滿$1000，即可獲戲院禮券一張，每名會員最多可換戲院禮券2次，名額6000位，送完即止。第二重賞：合資格會員可額外獲得2000 COINS。第三重賞：會員每消費滿$1，即可兌換1 COIN。加上第二重賞的額外2000 COINS獎賞，每名合資格會員每累積消費達$1000，即至少賺得3000 COINS，可儲COINS換領商場電子禮券、獎賞和精選禮品。

恒基地產七大商場「夏日購物3倍Fun」

推廣期：8月12日至10月31日或換完即止

參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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