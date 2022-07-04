消費券2022｜北角匯8月7日「消費券首日．快閃有禮賞」　The Point會員指定消費可換禮品

北角匯「消費券首日．快閃有禮賞」（圖片由相關機構提供）

北角匯將於8月7日限時推出「消費券首日．快閃有禮賞」。（圖片由相關機構提供）

北角匯將於8月7日限時推出「消費券首日．快閃有禮賞」，送出千份禮品，回贈率均高達100%。即場登記成為The Point會員，並展示The Point會員頁面，即可免費獲贈韓式杯麵或飲品；The Point會員於場內商戶以電子貨幣即日單一消費滿$300或以上，並成功登記積分，有機會換領人氣小家電、商場電子贈券組合或超市禮券等。

商場更設三大消費券推廣，包括「電子印花賞」、「8月消費王」、「消費券賞上賞︰5重大激賞」，送商場電子贈券及多款人氣電子潮物，包括iPhone 13 Pro Max及iPhone 13 mini等。

北角匯「消費券首日．快閃有禮賞」

推廣期：8月7日

換領時間：1:00pm-4:00pm（數量有限、換完即止）

換領地點：北角匯2期1樓114號店（近6IXTY8IGHT）

註：資料以主辦方公布為準

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