「消費券盛夏多重賞」@東港城　The Point會員指定商舖消費獲電子贈券兼享5倍積分

將軍澳東港城將於8月10日至31日推出「消費券盛夏多重賞」，The Point會員於場內指定商戶即日以電子消費滿指定金額，即有機會獲得高達$7500的電子贈券。即日起商場亦推出「5倍積分狂賞」，The Point會員於場內指定電器及珠寶鐘錶商戶，即日單一電子消費滿$5000，即可獲5倍積分或將積分兌換成高達$800 Point Dollar。此外，場內精選過千件電器、珠寶鐘表及精選時裝及手袋商戶產品低至二折發售，一次過享受多重優惠。

「消費券盛夏多重賞」@東港城

推廣期：8月10日至31日（或換完即止）

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：東港城二樓禮品換領處

「5倍積分狂賞」@東港城

推廣期：8月7日至31日

換領時間：1:00pm-10:00pm

精選商戶產品

註：資料以主辦方公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3bkO0ba

消費券著數情報：bit.ly/3OKZu5Y

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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