消費券2022｜一田百貨「消費券提案」貨品三折起　買禮券或購物滿$1000送$110超市優惠券　AlipayHK「一田獨家消費賞」最高享$335優惠

政府電子消費券第二階段將於8月7日派發，一田百貨（沙田、大埔、荃灣店）於8月7日起至9月12日推出「消費券提案」，精選20款$1000貨品組合，齊集廚具電器、化妝美肌、童嬰用品等低至三折，買精選組合同時更可換領$110現金優惠券。推廣期內，即日單一發票購買一田現金禮券或百貨貨品滿$1000，可換領$110超市現金優惠券。

AlipayHK「一田獨家消費賞」

另外，一田與AlipayHK由即日至8月31日攜手推出「一田獨家消費賞」，每位AlipayHK用戶可於一田店內掃描宣傳品上之QR Code，齊齊搶$15現金優惠券，消費滿$300並以AlipayHK付款即減$15。同時，一田已登陸AlipayHK品牌Channel，8月7日起更推出「關注有賞」獨家優惠，進入AlipayHK「品牌Channel」介面，關注一田專頁，即有機會獲取$10現金優惠券，更可領取專頁內多款優惠，每個帳戶最高可享$335優惠。

一田百貨網站：www.yata.hk

註：資料及優惠以店舖公布為準

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