消費券2022｜蘇寧消費券購物賞　門店低至五一折　網店一連21日限時優惠低至四折

政府電子消費券第二階段將於8月7日派發，香港蘇寧於8月7日至9月30日推出「第二期消費券開心購物賞」優惠，各款電子產品及家庭電器會以優惠價發售，門店優惠更低至五一折。與此同時，蘇寧網店亦會於8月7日至27日舉行一連21日「限量激抵優惠」，共分為7個優惠期，每期首日上午10時開搶，優惠低至四折，全場更有滿減優惠高達$2000。此外，於門店以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BoC Pay支付，或於網店憑優惠碼「CVS50」領取優惠券，單一消費滿$1500即享$50優惠。於門店以消費券購物滿指定金額，即送限量精美禮品乙份。

部分精選優惠：

Apple iPhone 13 Pro Max 256GB（天峰藍/松嶺綠） 優惠價$9999

Apple iPad 10.2吋 Wi-Fi 64GB （太空灰/銀色） $2450

Apple AirPods Pro （2021） 優惠價$1540

Apple Macbook Air 13吋 M2晶片 16+256G（太空灰）優惠價$10,499

LG 50NANO76CQA 50吋 4K NanoCell 電視 優惠價$6690

Turbo Italy TTF-40R 強勁風力遙控直立風扇 優惠價$458

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「第二期消費券開心購物賞」@香港蘇寧

優惠期：門店：8月7日至9月30日

網店：8月7日至8月27日

蘇寧網店：www.hksuning.com

註：資料及優惠以店舖公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3bkO0ba

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