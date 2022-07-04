消費券2022｜「消費瘋狂賞」@將軍澳中心  周末快閃三重賞　再賞精明家庭CEO　超市百貨、健康產品消費高達23%回贈

將軍澳中心將於8月7日起推出「消費瘋狂賞」優惠活動（圖片由相關機構提供）

將軍澳中心於周末期間額外加推「周末快閃三重賞」，大送商場贈券，購買超市百貨及健康產品更特享高達23%回贈。（圖片由相關機構提供）

新地旗下將軍澳中心將於8月7日起推出「消費瘋狂賞」優惠活動，共送出$5080電子贈券回饋顧客；逢星期六、日及公眾假期，更額外加推「周末快閃三重賞」，消費低至$300即送$30。此外，精明家庭CEO不容錯過「超市百貨健康賞」，購買超市百貨及健康產品更特享高達23%回贈。

另外，將軍澳中心更推出「最高消費賞」，首十名The Point會員以電子貨幣於將軍澳中心、PopDeli或PopFood累積消費滿指定金額即有機會獲得豐富獎品，獎品包括iPhone 13 Pro、GOPRO HERO10及iPad等人氣電子產品等。

「消費瘋狂賞」@將軍澳中心

推廣期：8月7日起或換完即止

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：將軍澳中心G/F中庭換領專櫃

「最高消費賞」@將軍澳中心

推廣期：8月7日至31日

換領時間：1:00pm-10:00pm

換領地點：將軍澳中心L1會員專櫃或新地商場手機應用程式或微信官方帳號

註：資料以主辦方公布為準

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