荃灣如心廣場 X EVA RACING賽車體驗　參加賽車體驗贏《新世紀福音戰士》電競商品｜商場好去處

荃灣如心廣場聯乘日本EVANGELION RACING與本地「實景虛擬」模型汽車比賽平台Formula Square，即日起至9月4日舉辦「如心廣場 X EVA RACING賽車體驗‧始動」，活動分為三大區域，包括「如心廣場 X EVA RACING車手競速大賽大募集」：NINA CLUB會員以積分兌換或顧客消費滿指定金額，即可參加賽車體驗，贏取總值超過$12,000的電競商品；「EVA初號機決戰場」：重現《新世紀福音戰士》主角碇真嗣乘坐初號機劃破AT力場的著名場面，並展出一系列上色完成品及手辦公仔；「EVA RACING期間限定店」：發售逾80款周邊及模型珍藏。此外，憑指定消費金額可換領一系列獨家EVA主題限量禮品，包括「一觸即發沙灘巾」及「初號機出擊硅藻杯墊」，數量有限，送完即止。

荃灣如心廣場 X EVA RACING賽車體驗‧始動

日期：即日至9月4日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃灣如心廣場一期1/F中庭及108號舖（Pacific Coffee）對出位置

詳情︰www.ninamall.com.hk

EVA RACING期間限定店

日期：即日至9月4日

時間：12:00pm-8:00pm

地點：荃灣如心廣場一期104號舖

註：資料以主辦方公布為準

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