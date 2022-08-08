下午茶之選：仲夏草莓下午茶@香港朗廷酒店

香港朗廷酒店於即日起至31日推出「仲夏草莓下午茶」，四款甜點包括「紅心泡芙」草莓泡芙伴白朱古力忌廉、「草莓花園」草莓撻伴檸檬芝士慕絲、「開心圓舞曲」草莓開心果卷及「夏日果漾」草莓芒果白酒啫喱；鹹點則有三文魚批伴煙燻三文魚醬、西班牙火腿沙律、無花果醬鵝肝批和黑松露芝士青瓜三文治，還有原味英式鬆餅及提子鬆餅配經典玫瑰花醬及車厘子醬，配以自家製夏日草莓無酒精雞尾酒乙杯。

仲夏草莓下午茶@香港朗廷酒店

日期：即日起至8月31日

時間：3:00pm-5:30pm（周一至周五）、2:15pm-4:15pm/4:30pm-6:00pm（周末及公眾假期）

價錢：兩位$698；飮品升級至任飲Saicho氣泡茶或每人一杯Taittinger香檳︰兩位$898（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898

網上預訂︰www.sevenrooms.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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