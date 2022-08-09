牛油果食譜︰烤玉米筍牛油果蛋沙律｜營養師食譜
文章日期：2022年08月09日
牛油果製成沙律同樣美味。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆提供烤玉米筍牛油果蛋沙律食譜，牛油果含不飽和脂肪酸和纖維，搭配雞蛋、玉米筍、車厘茄等，口感豐富又健康。
烤玉米筍牛油果蛋沙律
材料︰
玉米筍 4條
牛油果 半個
車厘茄 6粒
羅勒 2片
雞蛋 1隻
橄欖油 2茶匙
檸檬汁 2茶匙
鹽 適量
黑椒 適量
製法︰
1. 玉米筍洗淨切段，放入焗爐焗至金黃，備用。
2. 雞蛋烚熟，待涼切片，備用。
3. 牛油果去核切粒，車厘茄洗淨切半，羅勒切碎，備用。
4. 玉米筍、雞蛋、牛油果、車厘茄及羅勒拌勻後，放入雪櫃至少半小時，享用前加入橄欖油、檸檬汁、鹽和黑椒調味，即成。
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