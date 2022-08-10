月餅優惠2022｜月餅早鳥優惠一文睇
文章日期：2022年08月10日
中秋節快到，不少品牌推出月餅訂購早鳥優惠，包括富豪酒店中秋月餅、逸東軒月餅禮盒、「恆香x輕鬆小熊」中秋產品等，想買記得把握限時優惠，以下整理部分月餅早鳥優惠︰
．After You Dessert Café「The Joy Of Full Moon」月餅禮盒
優惠期︰即日起至8月14日【詳情】
．佐敦咖啡店Cafe Revol手工月餅
優惠期︰即日起至8月14日【詳情】
．富豪酒店中秋月餅
優惠期︰即日起至8月16日【詳情】
．百佳獨家品牌Baker's Choice迷你月餅
優惠期︰即日起至8月18日【詳情】
．牡丹軒迷你奶皇月餅禮盒
優惠期︰即日起至8月20日【詳情】
．唐宮小聚「月滿相聚」系列月餅
優惠期︰即日起至8月21日【詳情】
．帝苑酒店月餅禮盒
優惠期︰即日起至8月21日【詳情】
．ROYAL DELIGHTS (R+) 中秋月餅
優惠期︰即日起至8月22日【詳情】
．如心酒店月餅
優惠期︰即日起至8月25日【詳情】
．歷山酒店金箔手工月餅
優惠期︰即日起至8月28日【詳情】
．逸東軒月餅禮盒
優惠期︰即日起至8月31日【詳情】
．agnès b. CAFÉ環保月餅禮盒
優惠期︰即日起至8月31日【詳情】
．「恆香x輕鬆小熊」中秋產品
優惠期︰即日至9月10日（第二階段早鳥優惠：8月11日至9月10日）【詳情】
著數情報：bit.ly/2YpfvtC
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