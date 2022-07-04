華懋集團七大商場+中環街市  消費滿$250可換$50購物餐飲現金券｜消費券2022

華懋集團旗下七大商場（如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、巴黎倫敦紐約戲院購物中心）及中環街市，顧客即日起以六個電子消費支付工具（八達通、Alipay、WeChat Pay、Tap&Go、PayMe、BoC Pay）單一消費滿$250或以上，可換領$50購物餐飲現金券一張。即日單一消費滿$500或以上，可換領$50購物餐飲現金券兩張，總值$100。如心廣場同步推出獨家限定禮遇，活動期間凡即日單一消費滿$600或以上，除了可獲得$50購物餐飲現金券兩張外，更可額外獲得$50如心酒店餐飲現金券一張。

中環街市設「賞你中」大抽獎

此外，「中環街市」會員即日至9月4日於中環街市以電子貨幣單一消費每滿$300，可參加「賞你中」夏日大抽獎，有機會贏得最新電子產品，包括HUAWEI MateBook 14s、HUAWEI MatePad Pro 12.6、 HUAWEI FreeBuds Pro等。

註：資料以主辦方公布為準

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