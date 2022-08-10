好去處：菠蘿油妹妹x葵芳新都會 遊樂園美食美酒市集

葵芳新都會廣場即日至8月21日舉行「菠蘿油妹妹遊樂園美食美酒市集」，由本地薑設計、擅長主理茶餐廳的卡通人物「菠蘿油妹妹」聯乘多款經典茶餐廳美食，在商場3樓中庭打造成三大打卡裝置。另有期間限定店，以香港特色飲食文化的經典食物配搭，打造出多款精品，當中更有首次登場的地氈、布袋、抱枕、水杯、帽子、名信片、桌墊、化妝小袋等。

同場設有美食酒品市集，匯聚超過70款世界各地美饌佳釀，包括高碘高纖的日本長壽菜、罕有Gouda 1000 days荷蘭農場芝士、可作茶飲及拌沙律的高纖高原黑蕎麥茶、格魯吉亞原始森林野生蜂巢蜜、以陶瓷甕釀的格魯吉亞葡萄酒等。

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「菠蘿油妹妹遊樂園美食美酒市集」@葵芳新都會廣場

日期：即日至8月21日

時間：11:00am-9:00pm

地點：葵芳新都會廣場L3中庭

註：資料以主辦方公布為準

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