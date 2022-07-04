好去處：1:1熱帶雨林動物紙雕@ifc商場　消費券奬賞高達$5200

ifc商場聯乘本地紙藝設計單位Stickyline，即日至8月28日以平面紙張為基礎製作熱帶雨林動物，打造「The Wild Wonders」熱帶雨林藝術裝置，透過「Low-poly」向量繪圖風格結合摺疊紙藝，將1:1大小的六種熱帶雨林動物──貘、金獅面狨、鱷魚、美洲豹、樹懶及巨嘴鳥，還原在商場一樓，加上限時推出的Instagram拍攝濾鏡，讓大家體驗熱帶雨林多變的氣候，更可與兩款隱藏小動物一起拍照。另外，ifc商場即日起推出「消費券．限時賞」購物禮遇，顧客於推廣期內消費滿$4000，可登記成為CLUB ic新會員，新舊會員以六大消費券支付工具消費滿指定金額，單日最高可獲高達價值$5200的ifc商場購物禮券。

「The Wild Wonders」熱帶雨林藝術裝置@ifc商場

日期：即日至8月28日

時間：9:00am-10:00pm

地點：ifc商場一樓（鄰近Club Monaco，舖號1039）

網址：ifc.com.hk/thewildwonders/tc

註：資料以主辦方公布為準

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