下午茶之選｜Christian Louboutin Beauty X 香港美利酒店Popinjays　歎下午茶送香水瓶唇膏體驗裝

香港美利酒店與美妝品牌Christian Louboutin Beauty合作，即日至9月25日於天台餐廳及酒吧Popinjays推出「夢幻香氣下午茶盛宴」。一系列精緻蛋糕、甜點及鹹點供顧客隨意挑選。蛋糕包括紅絲絨蛋糕、櫻花蛋糕、士多啤梨雲呢拿卷蛋等；其他甜點有紅桑子柑桔奶凍、白桃芝士撻、玫瑰檸檬瑪德蓮等；鹹點則有西瓜他他配柚子醋、地中海鯷魚及紅椒吐司、煙三文魚牛角包配魚子醬等。顧客亦可揀選提子鬆餅及朱古力鬆餅，搭配檸檬雲呢拿奶油忌廉及黑櫻桃果醬一同享用。

光顧下午茶的顧客可獲贈Christian Louboutin香水瓶（4毫升）、Rouge Louboutin唇膏體驗裝，以及於Christian Louboutin分店享用10分鐘美妝服務及尊享購物禮遇。數量有限，送完即止。

Christian Louboutin Beauty X 香港美利酒店Popinjays「夢幻香氣下午茶盛宴」

供應期：即日至9月25日

供應時間：周一至周五3:30pm-5:30pm

周六及周日4:30pm-6:00pm

價錢：每位$428[預訂及詳情]（包括指定咖啡或茶；另設加一服務費）

地點：金鐘紅棉路22號香港美利酒店26樓Popinjays

電話：3141 8888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm