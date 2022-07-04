MOSTown新港城中心變身熱帶雨林　「巨獺」雕塑打卡、玩遊戲睇標本、H‧COINS會員可體驗「晝夜雨林」｜商場好去處

馬鞍山MOSTown新港城中心由即日起至10月4日，化身熱帶雨林探索大本營，召集一眾冒險家參與「盛夏雨林探索站@MOSTown」主題活動。場內設有1.8米高瀕危「巨獺」雕塑、「雨林動物保育基地」及「博遊生物@MOSTown」標本展，讓大家觀賞多種瀕臨絕種的珍稀動物。

另外，H‧COINS會員「讚好」商場facebook專頁，即可走進全港首創的全方位電子「晝夜雨林體驗館」，觀賞熱帶雨林晝夜交替的壯觀景致。而顧客以電子貨幣單一消費滿$200及「讚好」商場facebook專頁，即可進入「雨林動物保育基地」玩互動遊戲，有機會贏得商戶現金券或優惠券乙張。

盛夏雨林探索站@MOSTown

日期：即日起至10月4日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

詳情︰www.mostown.com.hk

註：資料以主辦方公布為準

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm