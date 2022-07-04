美食情報：The history of Whoo X 土生花　韓式Tasting Menu

The history of Whoo（后）聯乘新派韓式食府土生花（Soil To Soul），即日至8月31日推出期間限定「夏韻養心」tasting menu品嘗菜單。菜式以時令溫補食材入饌，製作美味健康韓式佳餚，包括夏日新鮮沙律、人參山藥天婦羅、韓式古法豬肉批、秘製人參雞湯（兩人用）或韓式秘製牛肋骨、韓式養生甜品拼盤。惠顧「夏韻養心」品嘗菜單，可獲贈The history of Whoo秘貼皇牌體驗套裝一份，送完即止。

The history of Whoo X 土生花「夏韻養心」品嘗菜單

供應期：即日至8月31日

供應時間：12:00nn-3:00pm

價錢：一位$498、兩位$966（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 7樓704號舖

電話：2389 9588

註：資料及價錢以餐廳公布為準

美食情報：bit.ly/3BWdlD0

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