美食情報：The history of Whoo X 土生花　韓式Tasting Menu

The history of Whoo(后)聯乘新派韓式食府土生花(Soil To Soul),即日至8月31日推出期間限定「夏韻養心」tasting menu品嘗菜單。菜式以時令溫補食材入饌,製作美味健康韓式佳餚,包括夏日新鮮沙律、人參山藥天婦羅、韓式古法豬肉批、秘製人參雞湯(兩人用)或韓式秘製牛肋骨、韓式養生甜品拼盤。惠顧「夏韻養心」品嘗菜單,可獲贈The history of Whoo秘貼皇牌體驗套裝一份,送完即止。

The history of Whoo X 土生花「夏韻養心」品嘗菜單

供應期:即日至8月31日

供應時間:12:00nn-3:00pm

價錢:一位$498、兩位$966(另設加一服務費)

地址:尖沙嘴梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 7樓704號舖

電話:2389 9588

註:資料及價錢以餐廳公布為準

