HOME+「1閃家電」家電廚具$1或一折　購物滿$1500可獲$100電子優惠券｜消費券2022

網購平台HOMEPLUS（「HOME+」），即日至9月5日推出多重消費券優惠，當中的「1閃家電」閃購活動：家電廚具以一折或$1分別於推廣期內逢周二及周五中午12時在HOME+指定專頁（www.home-plus.hk/tc_hk/ecvsphase2/90off-1doller/c/）開搶，每款限量10件。另外，新會員即日起憑支付寶香港、WeChat Pay HK、八達通或PayMe的指定優惠碼結帳，購物滿$398即減$50。舊會員憑支付寶香港、WeChat Pay HK或八達通的指定優惠碼結帳，購物滿$588可獲$58折扣。凡於HOME+購物滿$1500，可獲$100電子優惠券；購物滿$3000，多送一張優惠券。

網址：www.home-plus.hk

「1閃家電」專頁​：www.home-plus.hk/tc_hk/ecvsphase2/90off-1doller/c/

註：資料與價錢以主辦方公布為準

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