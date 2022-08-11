兩款加拿大製朱古力未標示或含致敏物  食安中心籲停售

食物環境衛生署食物安全中心昨日（10日）表示，兩款由加拿大製造的朱古力產品可能含有可引致過敏的奶類成分或木本堅果（腰果、杏仁或榛子），但未有在食物標籤上標明。中心發言人呼籲對奶類或木本堅果敏感者不要食用有關批次產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

產品資料如下：

產品名稱：Dark Chocolate Almonds

品牌：Organic Traditions

淨重：100克

來源地：加拿大

進口商：以勒國際健康有限公司

此日期前最佳：（i）2023年2月28日及（ii）2023年3月28日

產品名稱：Dark Chocolate Hazelnuts

品牌：Organic Traditions

淨重：100克

來源地：加拿大

進口商：以勒國際健康有限公司

此日期前最佳：（i）2023年1月30日及（ii）2023年3月8日

發言人呼籲對奶類、腰果、杏仁或榛子敏感者不要食用有關產品。如食用後感到不適，應盡快求醫。發言人說：「對奶類、腰果、杏仁或榛子過敏的人士，進食含有該物質的食物後，可令其免疫系統產生反應，常見的徵狀有嘔吐、腹瀉、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。」

市民可於辦公時間致電進口商熱線2838 8902查詢上述產品回收事項。