朗豪坊200%回贈大抽獎　LANGHAM BEAUTY美肌好物優惠低至二折｜消費券2022

旺角朗豪坊於即日至9月4日推出「朗豪坊200%回贈大抽奬」，LP CLUB會員以電子支付工具於場內單一消費滿$500，即可於朗豪坊手機應用程式內登記換領抽獎機會一次（每人最多可換領5次），最多可贏取200%回贈，即$1000商場現金禮券或500,000會員積分（各30份），加上其他獎品多達1萬份。即抽即中，人人有份。

另外，LANGHAM BEAUTY聯同一眾國際品牌由即日起至8月21日舉行Summer Beauty美妝消費賞，除了提供逾100款低至二折的夏日美肌好物禮遇及多款免費服務體驗外，顧客凡購物滿$300，更可到巨型禮物扭蛋機，帶走價值$100的護膚彩妝禮品，讓一眾美妝護膚達人「盡情買‧免費享」。數量有限，售完即止。

朗豪坊200%回贈大抽奬活動

推廣期：即日至9月4日11:00pm

抽獎期：即日11:00am至9月11日11:00pm

詳情︰www.langhamplace.com.hk

LANGHAM BEAUTY「盡情買‧免費享」@朗豪坊

推廣期：即日至8月21日

地點：旺角朗豪坊LANGHAM BEAUTY L1&L2

詳情︰summerbeauty.langhambeauty.com

註：資料以主辦方公布為準

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3bkO0ba

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