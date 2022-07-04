Marvel主題期間限定店@銅鑼灣皇室堡　1:1 Captain America、Iron Man Mark 46、珍藏Marvel玩具陳列｜商場好去處

「Marvel主題期間限定店」於即日至8月28日登陸銅鑼灣皇室堡，展出6大Marvel超級英雄，包括1:1 Captain America、Iron Man Mark 46、Spider-Man等。同場更展出4款珍藏Marvel玩具模型，包括Iron Man 1:1奈米手套、Iron Man Hulkbuster模型、Spider-Man 1:4模型，以及MOMAX智能紫外光掃拖機械人。場內亦設有主題期間限定店，售賣逾200款Marvel熱賣潮物，當中近30款為全港首發或獨家產品，粉絲們萬勿錯過。

Marvel主題期間限定店@銅鑼灣皇室堡

日期：即日至8月28日

時間：12:00pm-9:00pm

地點：銅鑼灣告士打道311號皇室堡地下中庭

詳情︰www.windsorhouse.hk

註：資料以主辦方公布為準

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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