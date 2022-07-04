「無敵宮崎祭」@西寶城、昇悅商場及昇御商場　電子消費滿$300獲無敵宮崎祭福袋｜商場好去處

無敵宮崎祭@西寶城︰神隱Checkpoints之宮崎深度遊「印」記（圖片由相關機構提供）

無敵宮崎祭@西寶城、昇悅商場及昇御商場︰宮崎無敵巡「禮」（圖片由相關機構提供）

無敵宮崎祭@西寶城︰宮崎向日葵花海及摩艾石像（圖片由相關機構提供）

無敵宮崎祭@西寶城︰宮崎民間小遊戲（圖片由相關機構提供）

無敵宮崎祭@西寶城︰宮崎民間小遊戲（圖片由相關機構提供）

無敵宮崎祭@西寶城︰2米巨型別注版宮崎犬太鼓及3.5米高神秘藍色鳥居（圖片由相關機構提供）

無敵宮崎祭@西寶城︰宮崎向日葵花海及摩艾石像（圖片由相關機構提供）

無敵宮崎祭@西寶城︰2米巨型別注版宮崎犬太鼓及3.5米高神秘藍色鳥居（圖片由相關機構提供）

信德集團旗下三大商場（西寶城、昇悅商場及昇御商場）聯乘宮崎縣香港事務所，於即日至9月4日打造宮崎犬主題裝置「無敵宮崎祭」。其中西寶城除設有2米巨型別注版宮崎犬太鼓、3.5米高神秘藍色鳥居、青島神社等著名地標，更有「宮崎民間小遊戲」及「宮崎周末限定市集」。宮崎縣吉祥物宮崎犬Mu-chan更會於指定日子現身市集，與大家拍照留念。

此外，西寶城、昇悅商場及昇御商場亦推出「宮崎無敵巡『禮』」，送出總值近$30萬的消費換領優惠。顧客於西寶城即日電子消費滿$300或以上，即可換領無敵宮崎祭福袋乙個。數量有限，先到先得。

無敵宮崎祭@西寶城

推廣期：即日至9月4日（市集逢周六、周日舉行）

時間︰10:00am-10:00pm

地點︰西寶城UG中庭及2樓Kiosk A

詳情︰bit.ly/3PFPM5G

註：資料以主辦方公布為準

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

消費券2022 明報專輯：bit.ly/3bkO0ba

消費券著數情報：bit.ly/3OKZu5Y

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm