「無敵宮崎祭」@西寶城、昇悅商場及昇御商場 電子消費滿$300獲無敵宮崎祭福袋｜商場好去處
文章日期：2022年08月13日
信德集團旗下三大商場（西寶城、昇悅商場及昇御商場）聯乘宮崎縣香港事務所，於即日至9月4日打造宮崎犬主題裝置「無敵宮崎祭」。其中西寶城除設有2米巨型別注版宮崎犬太鼓、3.5米高神秘藍色鳥居、青島神社等著名地標，更有「宮崎民間小遊戲」及「宮崎周末限定市集」。宮崎縣吉祥物宮崎犬Mu-chan更會於指定日子現身市集，與大家拍照留念。
此外，西寶城、昇悅商場及昇御商場亦推出「宮崎無敵巡『禮』」，送出總值近$30萬的消費換領優惠。顧客於西寶城即日電子消費滿$300或以上，即可換領無敵宮崎祭福袋乙個。數量有限，先到先得。
無敵宮崎祭@西寶城
推廣期：即日至9月4日（市集逢周六、周日舉行）
時間︰10:00am-10:00pm
地點︰西寶城UG中庭及2樓Kiosk A
註：資料以主辦方公布為準
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