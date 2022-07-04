PMQ元創方「同創‧童樂」七色遊戲區+親子工作坊+小小夏令營｜親子好去處

創意教育項目PMQ Seed以「BETTER TOGETHER 同創．童樂」為題，即日起至8月21日在中環PMQ元創方舉行連串親子活動。焦點活動「BETTER TOGETHER 同創．童樂 教育節」，場內設計以音樂劇《綠野仙蹤》的主題曲《Over the Rainbow》為靈感，將場內劃分成七種顏色的遊戲區，把「合作」的七大要素：觀察、協商、信任、溝通、共創、聆聽及合群以遊戲重新演繹，讓小朋友步進各具特色的創意世界，透過體驗觸碰心靈，逐步開啟同理心，學習以他人的視野看世界，從中感受「合作」的力量。除遊戲區外，另設有四個限定活動及工作坊，分別是「親子桌遊樂無窮」、「親子集體遊戲放題」、「誰偷走了禮物？密室逃脫遊戲」和「同理點線面」活動。

至於「BETTER TOGETHER 同創．童樂 小小夏令營」則於8月13至21日期間舉行，以「為爸媽設計大自然遊樂場」為主題的親子工作坊，讓小朋友化身小小建築師，在導師的帶領下參與各種活動，讓孩子體驗設計思維的過程，學習同理心、協作和共創，另一方同時進行家長教育，讓家長學習同理和觀察孩子，促進孩子的成長。

「BETTER TOGETHER 同創．童樂教育節」@PMQ

日期：8月13日至8月21日

時間：上午11時至晚上7時

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

對象：6至12歲兒童、家長及教育工作者

活動專頁：https://pmqseed.org.hk/programme/creative-festival2022

「BETTER TOGETHER 同創．童樂 小小夏令營」@PMQ

日期：8月13日至8月21日（每天設一班，共九班），其中8月14及20日為「爸爸班」

時間：1:00pm-5:15pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座2樓Qube

對象：6-8歲兒童及家長

人數：每班12組親子組合

導師團隊：遊沐

註：資料以主辦方公布為準