PMQ元創方「同創‧童樂」七色遊戲區+親子工作坊+小小夏令營｜親子好去處

「BETTER TOGETHER 同創.童樂 教育節」四大限定活動及工作坊。 (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ (圖片由相關機構提供)

next

創意教育項目PMQ Seed以「BETTER TOGETHER 同創.童樂」為題,即日起至8月21日在中環PMQ元創方舉行連串親子活動。焦點活動「BETTER TOGETHER 同創.童樂 教育節」,場內設計以音樂劇《綠野仙蹤》的主題曲《Over the Rainbow》為靈感,將場內劃分成七種顏色的遊戲區,把「合作」的七大要素:觀察、協商、信任、溝通、共創、聆聽及合群以遊戲重新演繹,讓小朋友步進各具特色的創意世界,透過體驗觸碰心靈,逐步開啟同理心,學習以他人的視野看世界,從中感受「合作」的力量。除遊戲區外,另設有四個限定活動及工作坊,分別是「親子桌遊樂無窮」、「親子集體遊戲放題」、「誰偷走了禮物?密室逃脫遊戲」和「同理點線面」活動。

至於「BETTER TOGETHER 同創.童樂 小小夏令營」則於8月13至21日期間舉行,以「為爸媽設計大自然遊樂場」為主題的親子工作坊,讓小朋友化身小小建築師,在導師的帶領下參與各種活動,讓孩子體驗設計思維的過程,學習同理心、協作和共創,另一方同時進行家長教育,讓家長學習同理和觀察孩子,促進孩子的成長。

「BETTER TOGETHER 同創.童樂教育節」@PMQ

日期:8月13日至8月21日

時間:上午11時至晚上7時

地點:中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

對象:6至12歲兒童、家長及教育工作者

活動專頁:https://pmqseed.org.hk/programme/creative-festival2022

「BETTER TOGETHER 同創.童樂 小小夏令營」@PMQ

日期:8月13日至8月21日(每天設一班,共九班),其中8月14及20日為「爸爸班」

時間:1:00pm-5:15pm

地點:中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座2樓Qube

對象:6-8歲兒童及家長

人數:每班12組親子組合

導師團隊:遊沐

註:資料以主辦方公布為準