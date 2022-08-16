防曬｜物理性、化學性防曬品各有優缺　皮膚科醫生：濕疹皮膚敏感不宜用化學性防曬霜

物理性防曬產品和化學性防曬產品原理不同，各有優點缺點。（明報製圖）

晴天陰天都要做好防曬工夫，防曬產品應如何選擇？皮膚科專科醫生胡惠福表示，防曬霜SPF數值愈高，其致敏風險會較高且質地較黏稠，一般SPF 30的防曬霜已能阻擋97%的紫外線B（UVB）。他建議選用不含香料及防腐劑如MIT、Parabens等的防曬霜，減低防曬霜致敏風險。胡惠福稱，防曬產品主要分為物理性及化學性，部分會混合物理性及化學性防曬成分，他講解物理性防曬和化學性防曬的分別。

物理性防曬

主要成分：氧化鋅（Zine oxide）、二氧化鈦（Titanium dioxide）等

原理：可將紫外線反射

優點：性質相對溫和，造成敏感可能性較少

缺點：顏色偏白，質地黏稠，較難使用。油性皮膚、暗瘡肌膚未必適宜使用。

化學性防曬

主要成分：阿伏苯宗（Avobenzone）、二苯甲酮（Oxybenzone）等

原理：可將紫外線吸收

優點：質地稀薄，塗後感覺較清爽

缺點：刺激性較大，容易引起過敏。濕疹患者、敏感性肌膚及皮膚敏感的人不宜使用。

胡惠福提醒，使用防曬霜前可先在耳背或手背上作皮膚測試，觀察有否出現過敏反應才作使用。

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