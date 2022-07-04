好去處｜9GAG x 銅鑼灣時代廣場︰Memeland數碼互動遊樂園　大玩NFT+互動遊戲

娛樂媒體9GAG聯乘銅鑼灣時代廣場，即日至9月25日舉行「Memeland」數碼互動遊樂園，在場內設置巨型NFT展示牆，展出30多款「Memeland」NFT，以及與多個品牌聯乘創作限量品。巨型NFT展示牆後是巨型電子屏幕，展出「Memeland」 和「YOU THE REAL MVP」NFT動畫圖，和9GAG粉絲製作的fan art。同場設有Snapio照相館及精品售賣。

場內亦設有互動遊戲專區，可試玩foodpanda的「Create your own Mo Sor Wai Mixian」、「Starri」音樂遊戲體驗版、AR體感遊戲「Party Fowl」。參加者亦可掃描遊戲區二維碼，參加「港產元宇宙AiR」。參加者完成會場遊戲區，尋找分佈場內的二維碼，儲齊一套10張獎勵卡，可換領「Memeland」限量版貼紙及高達$250時代廣場Happy Rewards購物及美食優惠券。

9GAG「Memeland」數碼互動遊樂園@銅鑼灣時代廣場

日期︰即日至9月25日

時間︰10:00am-10:00pm

地點︰銅鑼灣時代廣場5樓517-519舖

詳情︰timessquare.com

註：資料以主辦方公布為準

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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