合味道紀念館香港一連四日推$25任選8包快閃麵食優惠　慶祝「8.25即食麵誕生日」｜著數情報

合味道紀念館香港將於8月25日至28日一連四日推出快閃麵食優惠（圖片由相關機構提供）

合味道紀念館香港為慶祝8月25日即食麵誕生日，將於8月25日至28日一連四日推出快閃麵食優惠，多達15款麵食以至抵價$25任選8包隆重登場。另外，逢周五限定的「日清Friday BUY & TRY」，除了所有日清產品以全城最抵價發售外，8月份精選三大日清熱賣製品，推出夏日滋味任選優惠，涵蓋棒丁麵、棒烏冬、穀物麥片及新鮮沙律菜，選擇多達20款口味，新產品日清 X IRVINS鹹蛋味撈麵及辣鹹蛋味撈麵（3包裝）更會以$18優惠價發售。

合味道紀念館三大經典紀念館工作坊，包括我的合味道工作坊、穀物麥片工作坊及出前一丁工作坊，只須$60起即可體驗。同時，紀念館一周年原創實景解密遊戲福爾摩「清」遊戲包，可用$50升級換購過關完成多項任務即可換取福爾摩「清」遊戲簿及紀念印章。

合味道紀念館香港快閃麵食優惠

日期︰8月25日至28日

合味道紀念館香港「日清Friday BUY & TRY」

日期︰逢周五舉行

地點：尖沙嘴廣東道33號中港城2樓26-35號舖

紀念館開放時間：11:15am-7:15pm（逢周三休館，若周三為公眾假期，則翌日休館，開放日期及時間有機會因實際情況作出調整。）

網址：www.cupnoodles-museum.com.hk

註：資料與價錢以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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