POMATO小薯茄6周年 x The ONE　5大打卡區　限定店消費滿$500換商場現金券｜好去處

YouTube頻道POMATO小薯茄慶祝6周年，由即日至8月31日於尖沙咀嘴The ONE設置派對場地。現場分為5大打卡區︰「小薯茄歡樂工廠」、「冰戲富」街霸戰、「『你收嗲啦』打卡牆」、小薯茄Snapio照相館及「雪櫃冷笑話」投稿大雪櫃。除打卡外，亦可投稿參加The ONE「雪櫃冷笑話」比賽，有機會獲得The ONE 購物現金券及《雪櫃冷笑話》書一本。同場設有期間限定店，推出8款周年限定精品。顧客於期間限定店內消費滿$500，即可免費換領The ONE $100購物現金券1張；消費滿$1500，可獲The ONE $100購物現金券2張及$100美食現金券3張。

POMATO小薯茄6周年 x The ONE

日期：即日起至8月31日

時間：12:00pm-9:00m

地點：尖沙嘴The ONE UG2中庭

詳情︰the-one.hk/promotion

註：資料以主辦方公布為準

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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