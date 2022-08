POMATO小薯茄6周年 x The ONE　5大打卡區　限定店消費滿$500換商場現金券｜好去處

POMATO小薯茄6周年 x The ONE︰小薯茄Snapio照相館(圖片由相關機構提供)

POMATO小薯茄6周年 x The ONE︰期間限定店(圖片由相關機構提供)

POMATO小薯茄6周年 x The ONE︰「你收嗲啦」打卡牆(圖片由相關機構提供)

POMATO小薯茄6周年 x The ONE︰「雪櫃冷笑話」投稿大雪櫃(圖片由相關機構提供)

POMATO小薯茄6周年 x The ONE︰「冰戲富」街霸戰(圖片由相關機構提供)

POMATO小薯茄6周年 x The ONE︰小薯茄歡樂工廠(圖片由相關機構提供)

next

YouTube頻道POMATO小薯茄慶祝6周年,由即日至8月31日於尖沙咀嘴The ONE設置派對場地。現場分為5大打卡區︰「小薯茄歡樂工廠」、「冰戲富」街霸戰、「『你收嗲啦』打卡牆」、小薯茄Snapio照相館及「雪櫃冷笑話」投稿大雪櫃。除打卡外,亦可投稿參加The ONE「雪櫃冷笑話」比賽,有機會獲得The ONE 購物現金券及《雪櫃冷笑話》書一本。同場設有期間限定店,推出8款周年限定精品。顧客於期間限定店內消費滿$500,即可免費換領The ONE $100購物現金券1張;消費滿$1500,可獲The ONE $100購物現金券2張及$100美食現金券3張。

POMATO小薯茄6周年 x The ONE

日期:即日起至8月31日

時間:12:00pm-9:00m

地點:尖沙嘴The ONE UG2中庭

詳情︰the-one.hk/promotion

註:資料以主辦方公布為準

商場好去處:bit.ly/3JH4eYW

活動情報:bit.ly/3mBqY1T

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm