月餅2022｜中秋月餅一覽︰麻糬月餅、低糖雙色月餅、榴槤月餅 各具特色
文章日期：2022年08月18日
中秋佳節將至，不同品牌紛紛推出應節月餅，包括酥皮奶黃月餅、貓山王榴槤月餅、麻糬月餅、低糖雙色月餅等。本文精選部分月餅，送禮或自用都得。
1. 星巴克
星巴克（Starbucks）推出「星巴克月餅亮光禮盒」，當中每套禮盒附有三款口味，包括流心焦糖咖啡月餅、伯爵茶麻糬月餅及燕麥奶奶黃月餅。由即日起至9月10日，Citi信用卡持有人購買月餅禮盒，即享八三折優惠。【詳情：starbucks.com】
2. 一個不榴 Souled Out
馬來西亞品牌「一個不榴 Souled Out」限量推出原味及竹炭貓山王榴槤冰皮月餅， 軟薄外層包裏新鮮濃郁貓山王榴槤餡，入口猶如奶油般絲滑醇厚，「榴槤控」切勿錯過。【詳情︰cubuy.com】
3. COVA
意大利米蘭著名高級餐飲品牌COVA，今年推出6款月餅禮盒，包括奶黃、蛋黃白蓮蓉、蔓越莓果仁、流心朱古力及金磚榛子朱古力口味。即日起預購各款月餅禮盒或中秋禮物籃，即享低至八折優惠。【詳情︰www.facebook.com/covahongkong】
4. 當文歷餅店by Dominique Ansel
當文歷餅店by Dominique Ansel推出「金柚燈籠高高掛月餅禮盒」，2款口味包括經典奶黃月餅及朱古力奶黃月餅。品嘗月餅同時可以玩燈籠，一同歡度中秋。【詳情：dangwenli.com】
5. 滿福樓
滿福樓今年除了「迷你蛋黃白蓮蓉月餅」及「迷你斑蘭蛋黃月餅」，更限量供應「迷你貓山王榴槤月餅」。由即日起至9月4日，於萬麗網上商店購買可享八折優惠。【詳情︰renhongkong-eshop.com】
6. Fortnum & Mason
英國著名品牌Fortnum & Mason推出茗茶月餅禮盒，包含6個自家混合茶製作的奶黃月餅，有伯爵紅茶、抹茶及全新的皇家紅茶月餅等。另外更提供一系列限定特色禮品，包括牛油餅乾及松露朱古力等，為佳節錦上添花。【詳情︰www.facebook.com/181Fortnums】
7. GODIVA
GODIVA推出Mid-Autumn Collection 2022中秋節巧克力月餅，精選黑、白及牛奶巧克力，搭配清甜甘香的水果及具中國特色的食材，塑造具中西特色的享受。【詳情︰www.godiva.com.hk】
8. Häagen-Dazs
Häagen-Dazs首度聯乘法國羅浮宮博物館，巧製雪糕月餅配搭各款果漾夾心，包括「巨峰提子流心 X 士多啤梨雪糕」、「黑朱古力杏仁雪糕 X 伯爵茶拖肥夾心 X 夏威夷果仁雪糕」等口味。【詳情︰haagendazs-gifting.hk】
9. 皇玥
皇玥集團與慈善機構仁愛堂合作，推出特別版「皇玥‧仁愛堂低糖雙色月餅」，精緻月餅禮盒配上低糖芝麻及低糖烏龍兩款口味組合。【詳情︰ipastry.com】
10. Lady M
Lady M「Glowing Lights月兔燈籠中秋月餅禮盒」以精緻燈籠點亮中秋。每個禮盒有6件月餅，包括焦糖咖啡奶皇月餅、伯爵茶奶皇月餅及紫薯奶皇月餅。 【詳情︰ladymhongkong/posts】
11. 超羣餅店
超羣餅店（Maria's Bakery）推出一系列中秋賞月之選，包括「紫華金月」迷你酥皮奶黃月餅、每日限量現烤手工月餅、中秋三重奏以及多款口味手工曲奇禮盒。【詳情：Marias.Bakery/posts】
12. 美心月餅
美心月餅推出「九星迎月」禮盒，一盒九款不同口味月餅，有豆沙類、低糖類、全新紫薯類月餅等。同時推出特別版「翠林明月︰雙黃白蓮蓉月餅禮盒」、流心奶黃月餅禮盒、Minions迷你兵團或Marvel超級英雄卡通禮盒。【詳情︰maximsproducts.com】
13. 東海堂
東海堂與Doraemon多啦A夢合作，月餅上印有多啦A夢經典小鈴鐺，配搭奶黃及十勝紅豆粒口味，隨盒附送多啦A夢精美布袋。同期更推出十勝紅豆三重奏月餅禮盒及「花月賞味」禮盒。【詳情︰aromebakery.com】
14. 君蘭餅店
君蘭餅店除了其招牌雙黃白蓮蓉月餅及金腿伍仁月餅，今年同時推出迷你奶皇流心月餅及迷你綠茶奶皇月餅，迎合不同口味。【詳情︰www.facebook.com/orchidpadariaHK】
15. 嘉麟樓
香港半島酒店米芝蓮星級食府嘉麟樓今年特別推出全新口味麻蓉麻糬月餅應節，濃香幼滑的芝麻花生蓮蓉餡料包著軟糯麻糬，口感豐富層次鮮明，與經典奶黃月餅互相輝映。【詳情︰peninsula.com】
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