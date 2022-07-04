商場好去處｜TAMASHII FIGURE FES夏日電影館@朗豪坊　五大展區包括《SPY x FAMILY間諜家家酒》打卡牆、《海賊王》《龍珠》Figure

旺角朗豪坊聯同TAMASHII NATIONS於即日至9月12日舉辦「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」，以戲院為佈置主題。五大展區包括：

1.《SPY x FAMILY間諜家家酒》：除「一家三口」齊集商場4樓的背景打卡牆等你來合照外，並展示多款《SPY x FAMILY間諜家家酒》Figure

2.《海賊王》：2米高的BIG MOM沙羅特·林林—花魁玲子立像坐鎮展覽入口，現場更展出多款未公開發售的Figure

3.《火影忍者》：首次派出1:1、約高1.7米的漩渦鳴人立像於「戲院小賣部」，而鳴人亦會施展招牌多重影分身之術，出動100隻Figure分身「搗亂」小賣部，同場加映《火影忍者》Figuarts ZERO系列商品

4.《龍珠》：展出1:1孫悟空立像以及多款劇場版Figure

5.《咒術迴戰》、《魔法小神童加旋》：找來《咒術迴戰》和《魔法小神童加旋》最新商品，讓動漫迷一次過飽覽。

另外，更有4款全新TNS TOKYO限定品於現場「票務處」首次展出，包括機動戰士高達SEED、新世紀福音戰士、幪面超人ZERO-ONE及超人Z，並於期間限定店獨家搶先發售。此外，限定店亦會發售多款《SPY x FAMILY間諜家家酒》、《海賊王》、《火影忍者》、《龍珠》及《咒術迴戰》系列的Figure。

TAMASHII NATIONS X 朗豪坊「TAMASHII FIGURE FES夏日電影館」

日期：即日至9月12日

開放時間：12:00pm-10:00pm

地點：朗豪坊4樓通天廣場

註：資料以主辦方公布為準

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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