青鳥旅行「喚月鯨辰」中秋禮盒　門市買兩盒九五折｜著數情報

中秋節不少人會送禮，台灣灌餡蛋捲品牌「青鳥旅行」推出中秋限定禮盒，以「喚醒月亮，世界就會很不一樣」為主題，並以油畫筆觸配燙金繪製「喚月鯨辰」的童話故事，當中中秋典藏禮盒更特別設計互動占卜機關。中秋禮盒系列現已於屯門市廣場期間限定店及K11期間限定店發售，由即日至9月11日，在門市購買任何兩盒可享九五折優惠，買任何六盒可享九折優惠。

青鳥旅行中秋禮盒系列

「喚月鯨辰」中秋典藏禮盒（$348/24入）

「喚月鯨辰」綜合經典蛋捲禮盒（紙盒裝：$168/12入、鐵盒裝：$218/16入）

「喚月鯨辰」綜合真巧蛋捲禮盒（紙盒裝：$188/12入、鐵盒裝：$248/16入）

青鳥旅行期間限定店

地址：尖沙嘴K11 Art Mall B1/F（Kiosk 56）、屯門市廣場1期UG/F（Kiosk 15）

營業時間：12:00pm-8:30pm

青鳥旅行網址：www.bluebirdtravel.com.tw

註：資料及價錢以相關機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

美食情報：bit.ly/3l4Cq64

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