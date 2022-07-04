「Disney史迪仔 vs. Pixar三眼仔」美食對壘@時代廣場 限定店售賣逾600款精品 Happy Rewards會員電子消費滿$3000換毛巾套裝｜商場好去處
文章日期：2022年08月18日
銅鑼灣時代廣場地面露天廣場即日起至9月30日上演「Disney史迪仔 VS Pixar三眼仔」美食對壘，除了有史迪仔和三眼仔5米高美食總部及六大食物造型打卡位影靚相，廣場二樓更設期間限定店，售賣超過600款史迪仔和三眼仔精品，當中逾20款精品首次登場，包括三眼仔及史迪仔迷你公仔，粉絲可挑選喜愛的迷你公仔放入特別設計的玻璃樽內帶回家。另外，Happy Rewards會員於時代廣場即日以電子消費滿港幣$3000（最多累積三張不同商戶之單據），即可換領限定版「Disney Stitch VS Pixar Aliens」毛巾套裝。
銅鑼灣時代廣場「Disney史迪仔 vs. Pixar三眼仔」 美食對壘
日期︰即日起至9月30日
時間︰10:00am-10:00pm
地點︰銅鑼灣時代廣場地面露天廣場
期間限定店
時間︰11:00am-9:00pm
地點︰銅鑼灣時代廣場2樓中庭
註：資料以主辦方公布為準
商場好去處：bit.ly/3JH4eYW
活動情報：bit.ly/3mBqY1T
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm