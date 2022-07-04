著數情報｜AEON STYLE黃埔限定「夏祭」　「均一價」最平$30任揀3件　買$250送$20現金券

AEON STYLE黃埔限定「夏祭」即日起至9月4日舉行，逾60件產品以優惠價發售。部分貨品以激筍「均一價」發售，以最平30元可任選3件，更有多款日本直送水果及海鮮。「夏祭」期間亦有多買多送優惠，即日起至8月30日（周三除外），購物滿$250或以上，即賞$20現金券一張。另外，購物滿$150或以上，即可以$50換購限定福袋1個，福袋內附6件超值商品，包括食品、玩具及床品，福袋價值超過$130。

AEON會員更可參加限定「奪寶尋獎」遊戲，購物滿$200或以上自動獲贈鑽石印花一個，集齊3個印花即可獲「曼秀雷敦戶外運動型防曬乳液SPF120（50克）一支」。

AEON STYLE黃埔「夏祭」

日期：即日至9月4日

時間：超市8:30am-10:30pm；百貨10:00am-10:30pm

地點：紅磡黃埔新天地第5及6期地面及地庫

詳情：ibit.ly/xv9y

註：資料以主辦方公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm