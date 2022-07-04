LinaBell 9月9日登陸香港迪士尼　LinaBell限量毛公仔8月22日網上發售｜消費情報

Duffy and Friends新角色小狐狸LinaBell將於9月9日加「萌」香港迪士尼樂園度假區，為迎接LinaBell加盟，迪士尼樂園官方網站將於8月22日起分階段發售超過25款LinaBell主題商品。首批限量發售10,000隻的LinaBell毛公仔將於8月22日起於網上發售，成功購買的賓客須於9月9日內到樂園領取已購買的毛公仔。另外，香港迪士尼獨家推出多款LinaBell主題的隨身商品，當中包括LinaBell毛公仔頭箍和毛公仔鑰匙扣，以及一系列LinaBell手提袋、背包和配飾。

「奇妙處處通」會員可根據會員類別，優先於8月25日起開始購買LinaBell主題商品；公眾則可於9月1日起於網上購買，並於9月10日起到樂園内領取。記得留意9月中旬於網上推出的香港迪士尼樂園限定LinaBell尾巴，屆時粉絲可以一身可愛造型歡迎LinaBell登場。

香港迪士尼樂園度假區網址：www.hongkongdisneyland.com/zh-hk/linabell

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