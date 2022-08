消費情報｜HARVEY NICHOLS x DRESSY DOLL期間限定店　展出孫芝榮創作Dressy Doll限量版手工樹脂作品

next

HARVEY NICHOLS與A Good Company合作於即日至9月11日開設「HARVEY NICHOLS X DRESSY DOLL-「“Do you believe in magic?”」期間限定店,Dressy Doll主題由韓國設計師孫芝榮(Son JiYoung)所創作。期間限定店分別在HARVEY NICHOLS太古廣場和置地廣場分店舉行,展出孫芝榮創作的限量版手工樹脂藝術作品,以及為是次企劃創作的全新油畫和主題零售商品。此外,Dressy Doll搪膠玩偶Teary Original Version現於太古廣場店首次發售,而Dressy Doll搪膠玩偶Teary Black & Gold Version則將於置地廣場店首次登場。

此外,HARVEY NICHOLS置地廣場店於9月3日舉辦搪膠玩偶訂製配色工作坊,讓顧客在選購產品的同時,亦能將獨一無二的個人訂製配色搪膠玩偶帶回家。

「HARVEY NICHOLS X DRESSY DOLL POP-UP@HNPP」

日期:即日至8月29日

時間:11:00pm-8:00pm

地點:金鐘太古廣場HARVEY NICHOLS

「HARVEY NICHOLS X DRESSY DOLL POP-UP@HNLM」

日期:8月30日至9月11日

時間:11:00pm-8:00pm

地點:中環置地廣場HARVEY NICHOLS

搪膠玩偶訂製配色工作坊@HNLM

日期:9月3日(星期六)

時間:3:00pm-5:00pm

註:資料以主辦方公布為準

著數情報:bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick:link.mingpao.com/43932.htm