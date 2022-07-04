惠康Fresh進駐葵涌商場　買滿$100抽獎贏禮品+yuu會員賺兩倍積分｜著數情報

惠康「鮮」級市場（Wellcome Fresh）進駐葵涌商場，新店設有多個食材專區及食街，亦設至抵特區，包括「$20/2份，$20/3份＆$15蔬菜區」、「$20/2，$20/3至抵特區」及「$20/30/40熱帶水果區」。即日起至周四（25日），任選面紙（盒裝/抽取式面紙、迷你紙手巾）或廚房紙2件照價再九折，購買任何產品滿$100更可以$48換2排IF椰青水（4支裝）。即日起至9月15日，顧客於新店購物滿$100或以上（以即日單一機印收據或及折實後價錢計算），即可參加幸運輪活動一次，獲取禮品乙份，禮品包括新鮮水果或蔬菜、精選零食飲品及家品等。

另外，即日起至9月1日，凡以消費券電子支付方式、現金或信用卡購買$1000購物現金券，即送HK$50現金券及HK$120指定品牌優惠券；購買$2000更送HK$120現金券及HK$120指定品牌優惠券，多買多賞；yuu會員凡購物滿$100即可賺取兩倍yuu積分，以恒生信用卡購買更可享額外高達12,000yuu積分或HK$60 cash dollars回贈，現金券有效期長達2年及無最低消費要求。

惠康Fresh葵涌商場店

地址：新界葵涌葵涌商場2樓213號舖

營業時間：7:30am至11:00pm

網址：www.wellcome.com.hk

註：資料及價錢以主辦機構公布為準

著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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