著數情報｜領展38商場送過千萬禮券獎品　特定日指定商場消費贏走足兩黃金

領展旗下38個指定商場及街市即日起至10月23日推出「好想 好賞 中大獎」活動。（圖片由相關機構提供）

領展即日起至10月23日推出「好想 好賞 中大獎」活動，登記成為領展會員，並於38個指定商場或街市即日以電子貨幣消費滿300元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多2張，可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各2次；即日以電子貨幣消費滿500元或以上，憑同一商場不同商戶發出之正本機印發票最多3張，更可同時獲得「即抽即中獎」及「終極大抽獎」機會各3次。「即抽即中獎」獎品超過10萬份，包括中式酒樓餐飲現金券、室內遊樂場代幣券、健身室月費卡及商戶現金優惠券。「終極大抽獎」於10月27日進行，並在11月1日公布結果，頭獎包括價值10萬元的旅遊禮券大獎，亦有機會贏走總值逾20萬元的電子產品、家居用品、健康食品禮券及時尚家電禮品套裝。

此外，領展旗下指定25個指定商場將推出「連連有『金』日」快閃活動，送出25份1兩千足黃金，會員只要於特定日到指定領展商場，憑即日單一電子消費滿200元或以上，即可參加「連連有『金』日」遊戲一次，有機會贏取足金黃金及時尚家電。

領展「好想 好賞 中大獎」活動

換領日期︰8月22日至10月23日

換領時間︰12:00pm-8:00pm

參與商場及街市：

港島區：興華廣場、小西灣廣場

九龍區：樂富廣場及街市、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場、秀茂坪商場及街市、德田廣場及街市、彩雲商場、何文田廣場及街市、南昌薈及街市、愛民廣場及街市、慈雲山中心、元州商場

新界區：T Town、天澤商場、天盛商場及街市、蝴蝶廣場及街市、富泰商場、良景廣場、朗屏商場、彩園廣場、太和廣場、大元商場及街市、富善商場及街市、頌安商場、顯徑商場、隆亨商場、美林商場及街市、沙角商場、禾輋廣場、瀝源廣場及街市、愉翠商場及街市、彩明商場、TKO Gateway及街市、TKO Spot及街市、長發廣場、富東廣場及街市

領展「連連有『金』日」快閃活動

快閃日期︰8月22日至10月23日（周六日及公眾假期）

參與商場：

港島區：小西灣廣場

九龍區：樂富廣場、黃大仙中心、啟田商場、鯉魚門廣場、秀茂坪商場、何文田廣場、南昌薈及街市、慈雲山中心

新界區：T Town、天澤商場、天盛商場、蝴蝶廣場、良景廣場、彩園廣場、太和廣場、大元商場、頌安商場、美林商場、禾輋廣場、彩明商場、TKO Gateway、TKO Spot、長發廣場、富東廣場

網址：www.linkhk.com

註：資料以主辦方公布為準

更多消費/著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm