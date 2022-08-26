湯水食譜：猴頭菇牛蒡豬腱湯 養陰通便 清熱生津
文章日期：2022年08月26日
周末想煲湯水滋潤一下？可以考慮猴頭菇牛蒡豬腱湯，湯頭清而不濃，充滿粟米和無花果香味。此湯水清熱生津，養陰通便，適合夏秋飲用。不過，寒性體質（手腳冰冷、口淡）、濕性體質（肢體重墜、浮腫、易腹瀉）、痛風、容易腹瀉者不宜飲用。
猴頭菇牛蒡豬腱湯（2人分量）
材料：
猴頭菇 2個
牛蒡 1/3條
粟米 1條
雪耳 5-6件（細）
無花果 6粒
蜜棗 2粒
陳皮 1角
豬腱 約$80-100
水 5碗（以電磁爐煲湯為準；若用明火煲湯，水量或要多2-3倍）
製法：
1. 猴頭菇、雪耳、陳皮洗淨後，浸約1小時。猴頭菇切蒂及一開二，陳皮刮瓤備用。
2. 牛蒡去皮、切塊。
3. 粟米留鬚，洗淨後一開四。
4. 豬腱汆水後，用凍水過冷河備用。
5. 無花果和蜜棗洗淨後浸5分鐘。
6. 水滾後放入所有材料，再水滾後調細火，煲約2至2.5小時即成。
中醫貼士：
‧猴頭菇味甘、性平，健脾益胃、滋補五臟。
‧牛蒡是根部，有「東方人參」的美譽，根部微甘，性涼，有清熱解毒、利咽通便之效。
‧雪耳味甘、性平，可滋陰潤肺、益胃生津。
‧無花果味甘、性涼，有健胃通便、消腫解毒的作用。
‧此湯整體有清熱生津，養陰通便的作用，適合夏天秋天較熱和乾燥的季節飲用，尤其適合戶外工作者飲用。
註：寒性體質（手腳冰冷、口淡）、濕性體質（肢體重墜、浮腫、易腹瀉）、痛風、容易腹瀉人士不宜飲用。
食譜提供：喜歡鑽研煲靚湯的師奶Bonnie Li
中醫資訊提供：註冊中醫師葉麗斌
湯水食譜：bit.ly/3t8ccmJ
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