7仔消費情報｜7-11 x 迪士尼拉麵碗套裝　8月31日起儲印花換購

7-Eleven將於8月31日早上7時起推出迪士尼、彼思、Marvel 及 Star Wars一套8款拉麵碗套裝。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven將於8月31日早上7時起推出迪士尼、彼思、Marvel 及 Star Wars一套8款拉麵碗套裝。（圖片由相關機構提供）

7-Eleven將於8月31日早上7時起推出迪士尼、彼思、Marvel 及 Star Wars一套8款拉麵碗套裝，套裝配有碗蓋及筷子，碗蓋更可一物兩用當碟使用。同時，顧客於7-Eleven分店以任何消費加$99可換購1款「天然木製托盤」，加$28換購1款「醬油碟+匙羹」可配襯成一人前拉麵碗套裝，數量有限，換完即止。

迪士尼拉麵碗套裝@7-Eleven換購活動

印花派發詳情：由8月31日7:00am起至10月11日，顧客於7-Eleven 分店購物滿$20即可享印花1個。其後每$10 可獲多1個印花，餘此類推。

換購詳情：由8月31日7:00am起至10月14日，儲齊8張印花加$48，即可隨機換購「拉麵碗套裝」 1套；儲齊12張印花加$84，即可隨機換購「拉麵碗套裝」2套。數量有限，換完即止。

yuu獎賞計劃會員專享優惠：yuu獎賞計劃會員由8月31日7:00am起至10月11日，以8800yuu積分加$10，即可隨機換購「拉麵碗套裝」1套，兌換日期為8月31日7:00am至10月14日，數量有限，換完即止。

yuu會員專享自選款式訂購詳情：yuu獎賞計劃會員由8月31日12:00nn起至9月13日，以88,000 yuu 積分訂購自選4款「拉麵碗套裝」，限量200個名額，取貨日期為9月28日7:00am至10月4日，數量有限，換完即止。

註：資料與價錢以主辦方公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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