收納斷捨離｜綠在區區回收8種物品【附各區回收點詳情連結】

記者向「綠在區區」查詢，這類電線可當小型電器回收。（莊朝青攝）

執屋收納斷捨離，哪些物品不用棄往垃圾站，可以回收？環保署「綠在區區」社區回收網絡，在本港多個地區設有「回收環保站」、「回收便利點」或「回收流動點」，可回收8種物品。倘若遇有部分物品不清楚會否回收，可先向「綠在區區」查詢。

8種回收物

‧廢紙（需除去含有塑膠成分的頁面、膠紙、其他雜質，保持無濕水的狀態）

‧金屬（壓縮氣體罐、化學物料容器除外）

‧塑膠（帶有金屬的塑膠產品、橡膠及矽膠產品、泥膠、膠紙等其他複合物料除外）

‧玻璃樽（需除去樽蓋及沖洗乾淨）

‧四電一腦（洗衣機、雪櫃、電視機、冷氣機、電腦、打印機、掃描器、顯示器）（亦可打電話2676 8888聯絡政府營辦商，免費上門回收四電一腦）

‧小型電器（例如電飯煲、多士爐、焗爐、燙斗、風筒、電話）

‧慳電膽及光管（電燈泡除外）

‧充電池（汽車電池除外）

市民攜帶上述8種物品到「綠在區區」進行乾淨回收，可透過「綠綠賞」智能積分卡獲取積分，換取小禮品（如麵食、調味料、毛巾等）。［綠綠賞詳情］

［各區回收點位置＋查詢電話按此］

資料來源：環保署-可回收物料與地點

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