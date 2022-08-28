下午茶之選：法國嬌蘭x唯港薈　歎蜂蜜主題下午茶可獲贈護膚品

唯港薈GREEN聯乘法國嬌蘭，8月29日至10月31日推出「金蜂悅蜜下午茶」，以法國嬌蘭殿級蜂皇系列及蜂蜜為靈感製作鹹甜美點。鹹點有蟹肉魚子脆餅、意大利水牛芝士配西瓜及青瓜串、慢煮黑毛豬腩肉酥皮盒配鵪鶉蛋、香煎北海道帶子伴黑松露三文魚子炒蛋，以及意大利風乾火腿手指條伴蜜瓜及蜜糖珍珠。甜食有金蜂悅蜜馬卡龍、芒果拿破崙、玫瑰紅桑莓馬斯卡邦尼撻、蜂蜜乳酪芒果奶凍、蜂蜜檸檬乳酪柚子蛋糕、英式鬆餅、無限量自家製蜂蜜乳酪軟雪糕。配TWG茗茶或illy即磨咖啡。惠顧下午茶可獲贈法國嬌蘭殿級蜂皇系列禮遇1份及殿級蜂皇速效手部護理服務換領券1張。推廣期內於法國嬌蘭網站購買任何殿級蜂皇產品並輸入優惠碼「ICON」，可享尊屬禮遇。

法國嬌蘭x唯港薈「金蜂悅蜜下午茶」

供應期：8月29日至10月31日（需提前一日訂座）

供應時間：周一至周五 2:45pm-4:45pm

周六、周日及公眾假期 2:45pm-4:45pm／4:45pm-6:45pm

價錢：周一至周五每位$418，兩位$728 周六、周日及公眾假期每位$448，兩位$758（另設加一服務費）

地點：尖沙嘴科學館道17號唯港薈大堂GREEN

查詢電話：3400 1300

網上預訂：bit.ly/3AQffEu

下午茶菜單：bit.ly/3pPW07z

註：資料及價錢以餐廳公布為準

更多下午茶情報：bit.ly/3bOVjb3

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm