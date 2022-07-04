中秋好去處：昂坪360「花燈祭」　打卡玩燈謎遊戲　試特色面繪

昂坪360於9月1日至18日舉行「昂坪秋日花燈祭」，昂坪市集變為賞燈好去處，不同角落掛滿手繪燈籠和心形花燈，打卡位有心心相印心願亭、菩提花燈許願樹、閃爍生光半月椅。大家還可以玩「燈謎遊戲」，完成遊戲可參加抽獎。昂坪360亦設有「大澳非茂里」手繪燈籠工作坊及特色面繪體驗。

即日至9月2日推廣期間，經昂坪360網站至少一日前預購，可以低至四折優惠購買指定纜車票或產品，於網站購買指定優惠滿$360額外獲減$60，多重優惠歡度中秋佳節。

昂坪秋日花燈祭@昂坪360

日期：9月1-18日

時間：周一至五 10:00am-6:00pm

中秋節及公眾假期（9月10-12日）：9:00am-6:30pm

纜車票優惠

推廣期：即日至9月2日

使用日期：即日至9月18日

購票網址：bit.ly/3CClA7C

註：資料與價錢以主辦方公布為準

中秋好去處：bit.ly/3TxUODE

商場好去處：bit.ly/3JH4eYW

活動情報：bit.ly/3mBqY1T

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