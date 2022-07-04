中秋｜精進料理師：日本人中秋無食柚文化 日本柚子多入饌調味【附長芋秋葵伴柚子醋食譜+教學短片】
文章日期：2022年08月29日
柚是中秋應節水果，身兼演員、精進料理師及J'shojin精進料理班導師的林雲中表示，日本人在中秋節沒有食柚的習俗。日本亦有碌柚（Pomelo，日本稱為「晩白柚」）販賣，但並不普及。林雲中分享長芋秋葵伴柚子醋食譜，長芋、秋葵和納豆昆布，伴以日本柚子醋、醬油、柚子胡椒和柚子芝麻製成醬汁，製作簡單，今年不妨試試以日本柚子迎中秋。
長芋秋葵伴柚子醋
材料：
秋葵 7至8支
長芋 150至160克（去皮）
納豆昆布 4.5至5克
醬汁材料：
柚子醋 18至20克
醬油 5克
柚子胡椒 少許
柚子芝麻 少許
做法：
1. 秋葵用鹽清洗表面後過水。
2. 秋葵滾水煮90秒倒掉水並過冷河，削走頂部硬皮及切去蒂頭，用廚房紙吸去多餘水分後，切粒備用。
3. 納豆昆布加水浸5分鐘，倒掉水並用清水洗淨。
4. 長芋去皮切條，加入秋葵和納豆昆布。
5. 加醬汁材料攪拌，即成。
日本柚子知多啲：
日本柚子（yuzu）收成期為7至8月及10至12月，7至8月的柚子外皮仍然是綠色，10至12月的已經變成黃色，日本柚子通常用於調味和入饌，如柚子胡椒、柚子醋、果醬，或用柚子皮做料理。
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